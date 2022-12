Meat-Loaf-Musical feiert Premiere in Düsseldorf Einmal Hölle und zurück

Am Ende würden alle fast alles für die Liebe tun. Obwohl es hässlich fieselt, die Unterführung in Bahnhofsnähe wenig Romantik versprüht und eher ans Dead End sowie die finstere Unterwelt denken lässt. Der sind wir gerade noch etwas taub entstiegen. „I’do anything for Love“ summen oder singen fast alle so gut es halt geht, und es geht doch ganz ordentlich. Eine süßliche Musical-Stimmung muss in dieser Dezembernacht rund ums Düsseldorfer Capitol niemand fürchten, vielmehr ist es dieses noch wohlige Gefühl einer dezenten Betäubung, die man nach Rockkonzerten mit nach Hause trägt.