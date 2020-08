Buch-Tipp : Die Welt zu Gast im Deutschen

Über „eingewanderte Wörter“ aus aller Herren Sprachen informiert kurzweilig ein gleichnamiges Buch. Es erklärt unter anderem die überraschende Herkunft von „Anorak“, „Putsch“ und „Zombie“.

Liebe Leserin, lieber Leser, Ihre Meinung ist gefragt: Aus welcher Sprache stammt Ihrer Vermutung nach der Begriff „Putsch“ für einen politischen Umsturz? Von den sagenhaft wilden Hunnen oder Maori? Vom Balkan, aus einer finsteren Ecke Arabiens, Afrikas, Asiens? Oder von den aufrührerischen Katalanen, deren politischer Anführer Carles Puigdemont den Staatsstreich, in diesem Fall gegen Spanien, ja bekanntlich bereits im Namen trägt?

Bernhard Schlink übt den Abschied – in neuen Erzählungen

Literatur : Bernhard Schlink übt den Abschied – in neuen Erzählungen

13 Laien leiten jetzt in St. Ulrich Wort-Gottes-Feiern

Katholische Kirchengemeinde in Alpen

Katholische Kirchengemeinde in Alpen : 13 Laien leiten jetzt in St. Ulrich Wort-Gottes-Feiern

Sprachliches, kulturgeschichtliches sowie unnützes, aber ungemein unterhaltsames Wissen dieser Art vermengt Matthias Heine in seinem handlichen Band „Eingewanderte Wörter – von Anorak bis Zombie“ (Dumont Buchverlag, 144 Seiten, 18 Euro).

Der Kulturjournalist und Sprach-Experte will ergründen, „wo all die Konquistadoren, Kolonialisten und Kaufleute, die gewissermaßen als linguistische Zwischenhändler agierten, jene ‚Wortmigranten’ ursprünglich einmal aufgeschnappt hatten“ – und es gelingt ihm. „Das Abenteuer war einmal eine Frau“, ist der erste Satz des ersten Eintrags, und viele ebenso famose folgen. Dabei nimmt Heine nicht jeden Gag mit, sondern lässt dem geneigten Leser auch Raum zum Selberdenken und -amüsieren, etwa wenn wir erfahren, dass der von den Rastafari als Gott verehrte letzte äthiopische Kaiser Haile Selassie mit bürgerlichem Namen hieß wie ein mittelprächtiger Skispringer: Täfäri Mäkonnen.

Das kurzweilige Buch ist lehrreich auf angenehm unaufdringliche, fast schon lässige Weise. Besonders charmant ist der Respekt des Autors gegenüber seinen mehr als 100 Sujets sowie deren Taufpaten, also unser aller Vorrednern. Sämtliche Völker, Stämme und Sprachen dröselt er so weit wie möglich auf, ohne dass die Leserlichkeit leidet: Die Azteken sprachen eben nicht Aztekisch, sondern Nahuatl, ein Tipi ist kein Wigwam, und das Wort „Roboter“ ist nicht bloß Tschechisch, sondern eine Neuerfindung des tschechischen Autors (und aktiven Nazi-Gegners!) Josef Capek – so viel Zeit muss sein.