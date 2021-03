Lockerung des Lockdowns : Auf ins Museum!

Frühzeitig buchen sollte, wer sich „Andy Warhol Now“ im Museum Ludwig in Köln ansehen möchte. Foto: dpa/Lothar Parschauer

Düsseldorf Viele Ausstellungshäuser in Nordrhein-Westfalen haben seit vergangener Woche wieder geöffnet. Der Besuch muss aber vorher angemeldet werden. Ein Überblick.

Mit der neuen Coronaschutzverordnung von Bund und Ländern können Museen seit dem 8. März wieder öffnen. Bei der derzeitigen Inzidenz, die in den meisten Städten und Landkreisen zwischen 50 und 100 liegt, müssen sie allerdings die Besucherzahlen reglementieren, Terminbuchungen anbieten und Kontaktnachverfolgung gewährleisten. Wir geben einen Überblick über die Regelungen an den großen Häusern in NRW und ihre aktuellen Ausstellungen.

Kunstsammlung NRW Das K21 am Kaiserteich hat seit dem 9. März wieder geöffnet. Öffnungszeiten: Di-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr. Kosten: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder 2,50 Euro. Der Besuch des Museums ist nur mit Eintrittsticket und einem gültigen Zeitfensterticket möglich, das vorab über den Online-Shop unter www.kunstsammlung.de gebucht werden kann. Aktuelle Ausstellung: „Coming To Voice“ läuft bis 21. März und zeigt 69 Arbeiten von Absolventen der Kunstakademie Düsseldorf von Malerei und Skulptur, über Grafik und Fotografie hin zu Videos, Installationen und Performances.

Das K20 öffnet erst am 27. März mit der neuen Ausstellung zum Beuys-Jahr „Joseph Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler“.

Der Kunstpalast Düsseldorf hat seine Türen am 10. März geöffnet. Öffnungszeiten: Di-So 10-19 Uhr, Do 10-21 Uhr. Kosten: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder frei. Der Besuch ist nur mit einem unter www.kunstpalast.de im Online-Shop erworbenem Zeitfenster-Ticket möglich. Aktuelle Ausstellung: „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“ läuft bis 24. Mai und zeigt die spannungsvolle Beziehung des Meisters der Frühromantik zu Vertretern der Düsseldorfer Landschaftsmalerei. Das NRW-Forum im Kunstpalast arbeitet derzeit noch an einem Ticket-System für vorherige Buchungen. Aktuelle Infos gibt es unter www.nrw-forum.de

Das Filmmuseum Düsseldorf hat seit dem 10. März wieder geöffnet. Öffnungszeiten: Di-So 11-18 Uhr. Kosten: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, sonntags frei. Ein Besuch ist nur mit telefonischer Voranmeldung unter (0211) 89 92 232 möglich. Zu sehen ist die Dauerausstellung.

Das Museum Ludwig in Köln hat seit dem 9. März geöffnet. Öffnungszeiten: Di-Do+So 10-20 Uhr, Fr+Sa 10-22 Uhr. Kosten: 11 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Der Besuch kann nur mit vorheriger Ticket-Buchung unter www.museum-ludwig.de erfolgen. Aktuelle Ausstellung: „Andy Warhol Now“ läuft bis 13. Juni und zeigt über 100 Werke des Pop-Künstlers in vielfälti­gen Me­di­en und beleuchtet seine er­weit­erte kün­st­lerische Praxis vor dem Hin­ter­grund drän­gen­der ge­sellschaftlich­er Fra­gen.

Das Lehmbruck Museum in Duisburg hat seit dem 12. März geöffnet. Öffnungszeiten: Di-Fr 12-17 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr. Kosten: 9 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder frei. Die obligatorische Buchung von Zeitfenstertickets erfolgt über die Internetseite www.lehmbruckmuseum.de. Aktuelle Ausstellung: „Stephan Balkenhol“ wurde bis zum 24. Mai verlängert und zeigt prägnanten, plastischen Arbeiten des zeitgenössischen deutschen Bildhauers.

Das Museum Küppersmühle für moderne Kunst in Duisburg hat seit dem 10. März geöffnet. Öffnungszeiten: Mi 14-17.30 Uhr, Do-So 11-18.15 Uhr. Kosten: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder frei. Der Besuch ist nur nach Voranmeldung mit Zeitfensterbuchung unter office@museum-kueppersmuehle.de oder Tel. (0203) 30 19 48 32 möglich. Aktuelle Ausstellung: „Hanne Darboven – Der Regenmacher“ wurde bis zum 16. Mai verlängert und zeigt in einer Einzelausstellung vier große Werkzyklen der 2009 verstorbenen Konzeptkunst-Ikone.

Das Museum Folkwang in Essen hat seit dem 11. März geöffnet. Öffnungszeiten: Di, Mi, Sa, So 10-18 Uhr, Do, Fr 10-20 Uhr. Kosten: Kippenberger 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Rautert 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für den Besuch ist die vorherige Buchung eines Zeitfenster-Tickets unter www.museum-folkwang.de obligatorisch. Aktuelle Ausstellungen: „Martin Kippenberger: The Happy End of Franz Kafka’s ‚Amerika‘“ läuft bis 16. Mai und rekonstruiert Kippenbergers 1994er Kafka-Ausstellung aus Rotterdam. „Timm Rautert und die Leben der Fotografie“ läuft bis 16. Mai und ist eine Retrospektive zum 80. Geburtstag des Fotografen.

Kaiser Wilhelm Museum und Haus Esters in Krefeld öffnen ab dem 16. März. Öffnungszeiten: Di-So 11-17 Uhr (beide Häuser). Kosten: 7 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder frei. Eine Anmeldung mit Terminvorschlag muss mindestens einen Tag vorher unter servicekunstmuseen@krefeld.de oder Tel. (02151) 97 55 81 37 stattfinden. Aktuelle Ausstellungen: „Marcel Odenbach – plötzlich konnte eins wie das andere sein“ zeigt bis 16. Mai im Kaiser Wilhelm Museum die Lehr- und Vorbildersammlung des Hauses. Haus Esters zeigt bis 21. März die erste Einzelausstellung des Fotografen Sharon Ya’ari in Deutschland: „The Romantic Trail And The Concrete House“.