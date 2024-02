Phänomen einer Generation Die Babyboomer sagen Tschüss

Wir waren immer viele. Erst auf den Geburtsstationen, dann auf den Spielplätzen, in der Schule. Irgendwie waren wir also immer die Mehrheit. Aber manchmal waren wir auch zu viele, wenn es um Kindergartenplätze ging, später auch in der Uni und erst recht auf dem Arbeitsmarkt. Unsere Generation trägt darum auch keine Idee oder irgendeinen Auftrag im Namen, sondern unsere schiere Masse. Kurzum: Wir sind die Babyboomer.