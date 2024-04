Gelungene Hommage an Dietrich und Piaf im Theater an der Kö Es knistert zwischen Edith und Marlene

Info

Marlene und Edith Die Freundschaft zwischen dem „blauen Engel“ und dem „Spatz von Paris“ blieb in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Doch es gibt zahlreiche Bilder, die ihre Zuneigung zueinander belegen. Sie lernten sich 1948 in New York kennen und bleiben einander eng verbunden, bis zu Piafs frühem Tod 1963.

Das Stück „Spatz und Engel“ aus der Feder von Thomas Kahry und Daniel Große Boymann lief bereits erfolgreich in Berlin und Hamburg. Für das Theater an der Kö übernahm Ute Willing die Regie. Das Stück läuft noch bis 9. Juni. Alle Vorführtermine und Tickets unter: www.theateranderkoe.de