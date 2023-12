Beim Schleswig-Holstein-Musikfestival Ein Lob von Lennie

Nach der Kyrie-Fuge aber brach er ab, anstatt direkt das „Dies irae“ (Tag des Zorns) folgen zu lassen. Er drehte sich um, hob die Augen, schaute auf die historische Orgel in St. Johannis und rief jenen Satz, der mir unvergesslich blieb: „I think we should use the big one!“ Bernstein wollte offenbar, dass zu diesem wütenden, zitternden, flammensprühend aufschießenden „Dies irae“ die große Orgel mitspielen sollte.