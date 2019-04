Nolde-Ausstellung in Berlin : Emil Noldes Verstrickung in die Nazi-Zeit

Berlin Mit der neuen Berliner Ausstellung über den expressionistischen Maler wird dessen Rassismus und Antisemitismus dokumentiert.

Ohne die Tat der Kanzlerin hätte es die Diskussion auch gegeben. Aber erst mit der rigorosen Anordnung von Angela Merkel, die Gemälde Emil Noldes aus ihrem Arbeitszimmer entfernen und ins Depot bringen zu lassen, nahm die Debatte richtig Fahrt auf: nämlich jene über die Nazi-Vergangenheit des 1956 gestorbenen expressionistischen Malers. Nolde, der viele Nachkriegsjahre hindurch als Verfolgter in der NS-Zeit galt – schließlich war seine Kunst in den Augen mancher Nazis „entartet“ –, trat früh in die NSDAP ein, war ein begeisterter Nationalsozialist, zusammen mit seiner Frau Ada ein Verehrer des „Führers“, ein Rassist und Antisemit.

Emil Nolde also der Nazi-Maler? So einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Und so rät Bernhard Fulda – er ist Kurator der Ausstellung und lehrt Geschichte an der Universität von Cambridge – dazu, einen „moralischen Überlegenheitsgestus“ tunlichst zu vermeiden und kein schnelles und zu simples Urteil zu fällen. Als sei sich jeder sicher, in der damaligen Zeit auf der richtigen Seite gestanden zu haben. An Zeugnissen von Noldes Nazi-Nähe mangelt es nicht. Über dem Künstlerhaus in Seebüll weht 1933 die Hakenkreuzfahne; und der Künstler erarbeitet einen „Entjudungsplan“ für Deutschland, mit dem er Hitler beeindrucken will. Als seine Bilder als „entartet“ gebrandmarkt werden, schreibt er Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels einen Brief der Verteidigung, indem er sein Werk als „deutsch, stark, herb und innig“ charakterisiert.