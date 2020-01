Ausstellung : Menschen werden „abgestempelt“

Düsseldorf Eine Ausstellung im Foyer des Landgerichts zeigt noch bis zum 27. Februar historische Postkarten mit antisemitischen Motiven.

Was heute Instagram und Whatsapp sind, waren um 1900 Bilderpostkarten. Und so ähnlich, wie heute soziale Medien zur Verbreitung von rechtsextremen Inhalten missbraucht werden, dienten damals unter anderem Postkarten dazu, Vorurteile und rassistische Stereotype in die Welt zu tragen. Eine Sammlung antisemitischer Postkartenmotive gibt es nun in der Wanderausstellung „abgestempelt“ bis zum 27. Februar im Foyer des Landgerichts zu sehen. Organisiert wurde sie vom ASG-Bildungsforum, der Jüdischen Gemeinde und der Mahn- und Gedenkstätte.