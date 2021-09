Bpb fördert Produktion des Asphalt Festivals : Der „Volkskanzler“ ist online zu sehen

Düsseldorf „Mal angenommen, es käme einer“ – mit diesem Anfang stellt „Ein Volkskanzler“ die Frage, was ein Populist an der Spitze der Regierung anrichten könnte. Die Produktion des Asphalt Festivals feiert online Premiere im Videoformat.

Das Solo-Stück „Ein Volkskanzler“ beendete im vergangenen Jahr das Asphalt-Festival auf der Seebühne in Düsseldorf . Nachdem die Inszenierung Ende 2020 bereits in Form einer Audioperformance digital abrufbar war, steht nun die Online-Premiere der Videoform an.

Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Essay von Journalist und Verfassungsexperte Maximilian Steinbeis. Der Text beschäftigt sich mit der Frage, was passieren würde, wenn ein Populist die absolute Mehrheit erreichen und Deutschland im Anschluss mit den Mitteln der Verfassung umbauen würde. Wenn er das Grundgesetz aushebeln und die Demokratie abschaffen würde. „Mal angenommen“, heißt es immer wieder in dem Text. Steinbeis folgt seinen Annahmen in Form eines Gedankenexperiments in sechs Schritten. Dabei dienen ihm politische Prozesse in Ungarn, Russland oder Polen als Orientierung.