Energie sparen Vierzehn Grad

Ich bin kein Held. Grenzerfahrungen eines Johnny Knoxville oder Jenke von Wilmsdorff liegen mir fern. Ich dachte vielmehr an die Mitteilung meines Gasversorgers, der die monatlichen Vorauszahlungen schon zum zweiten Mal binnen Kurzem erhöhen möchte. Ich dachte an die Menschen in Cherson, die ihre dicken Wintersachen auch dann nicht ablegen können, wenn sie vom Wasserholen aus dem Dnepr in ihre von den Russen ramponierten Wohnungen zurückkehren. Ich dachte an die, die schon den x-ten Winter in kalten Flüchtlingslagern verbringen müssen und daran, wie es unsere Vorfahren wohl geschafft haben, die letzte Eiszeit ohne Thermokleidung zu überstehen. Ungefähr in dieser Reihenfolge.