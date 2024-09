Tolle Premiere am Jungen Schauspiel Zieh an, was Dir passt!

Fan ist vielleicht in diesem Alter noch ein bisschen viel gesagt. Denn das Theater – selbst das unprätentiöse Junge Schauspiel an der Münsterstraße - ist ein ziemlich spezieller, zumindest gewöhnungsbedürftiger Ort. Auch theaterpädagogisch ist das eine Herausforderung. Und so läuft „Bin gleich fertig!“ unter dem Label der „Relaxed Performance“. Damit sind keine Liegestühle in Reihe eins mit unbegrenztem Limo-Service gemeint, sondern eine Art Einladung zu größtmöglicher Gelassenheit: Ein bisschen Licht bleibt während der gesamten Vorstellung an, und die Türen stehen immer auf. Wer rausgehen will oder muss, kann rausgehen – darf aber natürlich jederzeit auch wieder reinkommen. Und die Spieldauer? 39 pausenlose Minuten, keine Sekunde länger.