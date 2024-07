Fröhliche Debatten rund um Sport und Kultur Olympia, Wagner und Claudia Roth

Doch Zimmermann geht es nicht so sehr um Tradition, sondern um mehr Einfluss in Gegenwart und Zukunft. So wäre für Kultur und Sport ein „echtes“ Bundesministerium denkbar, was der Kulturrat seit 27 Jahren fordert und was mit dem sogenannten Kulturbeauftragten im Bundeskanzleramt auf halber Strecke stehengeblieben ist. Mit Sport und Kultur hätte der neue und echte Minister beziehungsweise die Ministerin bei weitem mehr Einfluss, mehr Geltung, mehr Gestaltungskraft.