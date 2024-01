Autor stellt neuen Roman in Düsseldorf vor Das meisterhafte Alterswerk von Bodo Kirchhoff

Es ist die Geschichte eines einsamen Helden, der in Hollywood zwar nur Nebenrollen bekam und dabei als Deutscher zumeist den Nazi geben musste. Im Alter aber ist Louis Arthur Schongauer so etwas wie ein Lebens- oder auch Überlebensheld geworden. Seine Frau, eine berühmte Tierfotografin, ertrank vor seinen Augen in einer hohen Brandung, seine Geliebte, die junge Kostümbildnerin Lynn, erschoss sich mit seinem Revolver gleichfalls in seiner Gegenwart. Ein Augenzeuge eigener Schuld? Nun lebt Schongauer mit dem Päckchen seines Lebens so gut es geht weiter –ein Künstler wie Kirchhoff also, der in einem Haus am Gardasee wie Kirchhoff lebt und in weiterer Übereinstimmung mit dem Schriftsteller 75 Jahre alt ist.