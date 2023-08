Eine Wiederentdeckung des Düsseldorfer Lyrikers Ein marxistischer Poet aus Düsseldorf – Peter Maiwald

Bei all dem blieb Maiwald alles andere als verzagt. Das Klischee vom schüchternen Dichter traf bei ihm nicht zu. Fast 1400 Lesungen bestritt er (also fast eine pro Woche in seiner aktiven Dichterzeit), veröffentlichte neben den Lyrikbänden und Kinderbüchern überdies noch 7000 Zeitungsbeiträge. Im Nachlass, der im Heine-Institut verwahrt wird, fanden sich sorgfältig geführte „Kassenbücher“, die in den 1990-er Jahre Monatseinkünfte von staunenswerten 15.000 D-Mark verzeichneten.