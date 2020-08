Nachruf : Ein lauter Journalist: Tilman Jens stirbt mit 65

Tübingen Tilman Jens war ein Provokateur, unbequem. Als erster machte er die Demenzerkrankung seines Vater Walter Jens publik und rechnete mit einer ganzen Generation ab.

(los) Tilman Jens gehörte manchmal zu jenen Journalisten, bei denen aus Neugier an guten Geschichten die Gier zur Sensation wird. Das sind keine löblichen Worte, die ja oft und aus Gründen der Pietät Nachrufe diktieren. Das aber wäre nicht angebracht bei Tilman Jens, der – wie bekannt wurde – bereits am Mittwoch im Alter von 65 Jahren gestorben ist.

Jens ist ein großer Name, aber es ist der von Walter Jens, von jenem wortmächtigen Kritiker, Altphilologen und Rhetorikprofessor aus Tübingen. In seinem Schatten stand Tilman; und so mutete es wie eine Abrechnung an, als er die Demenzerkrankung seines Vaters als erster publik machte. Es war unwürdig, wie er seinen Vater beschrieb, der nachts orientierungslos durchs Haus geisterte und dem man als eine Art Belohnung Kuchen in der Küche auslegte. Es war auch die Abrechnung mit einer ganzen Generation. So erwähnte er permanent die NSDAP-Mitgliedsnummer seines Vaters und attestierte ihm überdies „politische Demenz“.