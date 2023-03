Ein Erlebnis: neues Buch zu Leben und Werk von Heinrich Heine Heine wird Held einer Graphic Novel

Es beginnt mit dem Schluss, also mit der sogenannten Matratzengruft. Und viele, die dieses finstere Wort lesen, wissen gleich Bescheid, von wem hier nur die Rede sein kann: von Heinrich Heine, Düsseldorfs berühmtestem Sohn (wie es so gerne heißt) und einem der größten Dichter, den die deutsche Literaturgeschichte hervorgebracht hat. Dieser unruhige, ironische, politisch-freche wie auch so feinfühlige Geist aber wird in seinem Pariser Exil die letzten acht Lebensjahre im Krankenlager verbringen. Seit 1848 liegt er also in besagter Matratzengruft, dichtet dort unter Schmerzen weiter und sieht sich bald in der Nachfolge des Lazarus: „In meine dunkle Zelle dringt / Kein Sonnenstrahl, kein Hoffnungsschimmer; / Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft / Vertausch ist dies fatale Zimmer.“ Dieses Zimmer haben wir jetzt vor Augen, diesen an Syphilis sterbenserkrankten Mann - und beides katapultiert uns zu ihm nach Paris ins 19. Jahrhundert.