Auftakt der Ruhrtriennale in Bochum Sandra Hüller wie sie singt und tanzt

Und ja doch, sie ist es wirklich. Erst kürzlich hatte sie im schönen Hollywood den Oscar so gut wie gewonnen, und jetzt steht sie in diesem alten Industrieungetüm der Bochumer Jahrhunderthalle in brauner Erde und eröffnet quasi ganz allein die Ruhrtriennale: Sandra Hüller in der Aufführung von „I Want Absolute Beauty“. Dabei ist sie hier ja alles andere als eine Unbekannte: Als früheres Ensemble-Mitglied des Bochumer Schauspielhauses war sie auf der Bühne der Stadt zu erleben, und auch bei der Ruhrtriennale war sie in früheren Jahren bereits etliche Male dabei. Aber früher waren ihre Auftritte mit dem Glamour eines Weltstars hinterlegt.