Unser Kulturtipp Zauberstab und Selfie

Streng klingt die Didaktik. Kein Hinweisschild hilft beim Lesen und Verstehen der Kunst. Hier müssen Besucher sich selbst orientieren, dafür erhalten sie ein Büchlein an die Hand, das Künstler und ihre Werke den jeweiligen Räumen zuordnet. Kolumba ist eine vielfache Herausforderung. Es gilt, leise zu sein, gegen Überfüllung wird der Besucherstrom an der Kasse geregelt, zu Essen und Trinken gibt es nichts. Dafür einen Leseraum, in dem die raumhohen Fenster mit Blick auf die Altstadt von wehenden Organza-Gardinen verhüllt sind. Ein bisschen wie im Theater fühlt man sich da.