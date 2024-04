Ausstellung und Ehrung für Alfonso Hüppi Der Resteverwerter

Der Lebensweg dieses Künstlers und langjährigen Akademie-Professors hat mit den heutigen Gepflogenheiten im Kunstbetrieb nichts zu tun. Der 1935 in Freiburg im Breisgau geborene Alfonso, wie sie ihn nennen, ist der Sohn eines päpstlichen Schweizergardisten und startete seine Karriere wie Richter, Rinke oder Uecker mit einer handwerklichen Lehre. Er wurde Silberschmied, Gefäßmacher und Kirchengoldschmied, bevor er sich bei seinem späteren Schwiegervater in Pforzheim an der Kunst- und Werkschule für Bildhauerei einschrieb, später Dozent für Kalligrafie in Hamburg wurde und 1964 in Baden-Baden zum „Kisten-Hüppi" avancierte. Hier setzt die Ausstellung am Burgplatz ein.