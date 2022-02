Tagebücher von Manfred Krug veröffentlcht : Ein selbstironischer Egomane

Schauspieler und Autor Manfred Krug - 1937 in Duisburg geboren, 2016 in Berlin gestorben. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Zum 85. Geburtstag von Manfred Krug ist ein neuer Band mit den Tagebüchern des Schauspielers erschienen. Das Buch spiegelt die ereignisreichen Jahre 1996 und 1997. Vor sechs Jahren starb der in Duisburg geborene Schauspieler.

Von Welf Grombacher

Es war der erste Drehtag der letzten „Liebling Kreuzberg“-Staffel. Manfred Krug war genervt, weil die Regisseurin zu viel Freude am „Schauspielerführen“ hatte. Als er nach seinen schwarzen Texttafeln verlangte und die, wie es in der Branche früher üblich, mit dem „N-Wort“ bezeichnete, protestierte sein junger Schauspielerkollege: „Au, das Wort bitte nicht! Nicht in meiner Gegenwart!“ Kurz darauf verwendete Krug das Verb „türken“. Wieder intervenierte der Kollege, das sei ein „Unwort“. Manfred Krug drehte die Szene zu Ende und forderte danach energisch, entweder ihn oder den Typen „umzubesetzen“, da er es kurz vor der Rente nicht mehr schaffe, nur wegen diesem „ahnungslosen Gast“ hier die „altvertraute Filmsprache auf Political Correctness umzustellen“.

Es kam zu einem klärenden Gespräch, in dem der junge Kollege erklärte, er sei mit einer Afrikanerin verheiratet und darum empfindlich. Krug versprach ihm „die Klappe zu halten“, wenn die Frau zu Besuch komme, und die Sache war geklärt.

Ein paar Tage später erzählte er von dem Vorfall seinem Freund, dem Schriftsteller Jurek Becker. Der hörte zu, überlegte kurz und entgegnete: „Wenn es zum Beispiel in den Sprachgebrauch übergegangen wäre, irgendwelche Büroklammern oder so was Juden zu nennen und man würde in den Büros einander zurufen: He, wirf mir mal ein paar Juden rüber! Dann wäre mir das auch nicht angenehm.“ Krug ließ das so stehen. Um ein paar Tage später dann, als Jurek Becker erneut anrief, ihn mit „meine liebe Büroklammer“ zu begrüßen.

Die Episode, die Manfred Krug (1937-2016) in seinem Tagebuch der beiden Jahre 1996 und 1997 erzählt, das unter dem Titel „Ich sammle mein Leben zusammen“ zu seinem 85. Geburtstag am 8. Februar erschienen ist, trifft ihn gut. Er konnte nicht singen und eigentlich auch nicht schauspielern, spielte er doch immer nur sich selbst. Trotzdem liebten ihn die Menschen im Osten wie im Westen, in den er 1977 übersiedelte, als sein Ausreiseantrag genehmigt worden war. Er war ein Typ. Nahm kein Blatt vor den Mund und sagte frei heraus, was er denkt. Die neuen Tagebücher hütete Krug wie seinen Augapfel. Nach dem Tod seiner Ehefrau Ottilie 2020 entschlossen sich seine Kinder, sie von seiner langjähriger Lektorin Krista Maria Schädlich herausgeben zu lassen.

Polternd und mit großer Klappe wie eh und je tritt er einem darin entgegen. Er wettert über die Kollegen beim Film, deren Drehbücher er umschreiben muss, selbst über die „Liebling Kreuzberg“-Vorlagen von Jurek Becker, die er flach und langweilig nennt, „Trivialhörspiele“, die bebildert werden müssten. „Ich erfinde recht viel. Fast alle originellen Sachen hin kamen auf meine Vorschläge hin zustande.“

Den Kollegen Ulrich Mühe im Schweizer „Tatort“ findet er „ermüdend“; und wenn „Kreative“ zu ihm kommen, um einen Werbespot mit ihm zu drehen, schreibt er schnell mal ihre „gutbürgerlichen“ Konzepte um und fühlt sich gut. So war er: von sich selbst überzeugt. Ein Egomane durch und durch. Doch er besaß auch Selbstironie.

„Was ist nur mit mir los? Warum gefällt mir immer weniger von allem, außer Schmorrippchen, Kohlrouladen und Ochsenschwanz?“ Nur noch an Essen, Trinken, Flohmärkten findet er Gefallen. Ab und an am „hübschen kleinen Hintern“ einer Maskenbildnerin. Und an den Verkaufszahlen seines ersten Tagebuch-Bandes „Abgehauen“ (1996). Stolz berichtet er, wie bei der Leipziger Buchmesse 800 in dem nur 300 Leute fassenden Saal der Deutschen Bücherei seine Lesung hören wollen. „War ich wichtig? Na, wahnsinnig wichtig.“

In der Herder-Buchhandlung fragt er den Verkäufer, wie der Umsatz seines Buches laufe, freut sich als der „saugut!“ sagt. Und Christa Wolf ruft er an, nachdem die ihm nicht zu seinem Erfolg gratuliert hat, wie übrigens auch all die anderen neidischen Schriftsteller nicht („als hätten sie sich verabredet“) und bietet an, ihr eine Pressemappe mit den Besprechungen seines Buches zu schicken. Was die für „nicht nötig“ hält.

Im Juni 1997 dann der Schock. Ein Schlaganfall fällt den Baum von einem Mann. Schluss mit flotten Sprüchen. Sogar um Werbespots umzuschreiben ist er zu schwach. Am ergreifendsten ist die Stelle, als Ehefrau Otti und seine Geliebte Petra Duda am Krankenhausbett sitzen und sich ihre Hände für einen Moment begegnen. Erst jetzt erfahren die Kinder Daniel, Fanny und Fine von ihrem Geschwisterlein Marlene, das Krug mit seiner jüngeren Geliebten hat. Bisher hat er seine „Püppis“, wie er sie nennt, im Nachbarhaus versteckt und ein Doppelleben geführt.

An die ereignisreichen Jahre in „Abgehauen“ kommen die jetzt publizierten Aufzeichnungen nicht ran. Manfred Krug wurmte damals, dass ein Spiegel-Redakteur glaubte, Jurek Becker habe ihm beim Schreiben geholfen. Aber eine literarische Qualität und ein ausgeprägter Personalstil lässt sich auch den neuen Tagebüchern nicht absprechen. Nur ein paar Fußnoten mehr wünscht man sich, ist heute doch nicht mehr jede der auftretenden Personen bekannt.

Doch immer wieder hört man beim Lesen Manfred Krug sprechen. Er wird so für Momente wieder lebendig.