„E2-E4“ war sein Meisterwerk Krautrock-Pionier Manuel Göttsching ist tot

Die Komposition „E2-E4“ von Manuel Göttsching ist eines dieser seltenen Musikstücke, in denen man sich einrichten kann, in denen es sich leben lässt. Es passt zu jeder Gemütslage und könnte ewig weiterlaufen. Es hat stellenweise etwas geradezu Karibisches. Schicht um Schicht wird da aufeinandergelegt: elektronische Percussion, das Pulsieren des Synthesizers. Es zwitschert und stampft, es gleißt und brandet. Kurz vor Schluss greift Göttsching zur E-Gitarre und legt einige Akkorde wie Intarsien in die um sich selbst kreisende Klangskulptur aus dem Computer. Wenn es nach rund einer Stunde schließlich still wird, fühlt es sich an, als habe jemand unerwartet das Licht eingeschaltet. Man blinzelt unwillkürlich, es fehlt etwas. Und so geht es einem jetzt umso mehr. Denn Manuel Göttsching ist am Sonntag gestorben, wie nun bekannt wurde.