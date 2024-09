Abschluss des Poesiefests im Heine Haus Orte und ihr Einfluss auf das Schreiben

Der letzte Abend des Poesiefests brachte mit Durs Grünbein einen der ganz Großen ins Heine Haus. Bereits im Alter von 33 Jahren hatte der 1962 in Dresden Geborene mit dem Büchnerpreis die höchste literarische Ehrung erfahren. An seiner Seite nahm die nur halb so alte Ronya Othmann auf dem Podium Platz. Auch sie hat bereits früh zahlreiche Preise erhalten und wird am 16. Oktober den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Stadt Düsseldorf entgegennehmen.