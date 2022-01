Vorschläge aus der Bevölkerung erbeten : Museum sucht die "Dummheit des Jahres 2021“

Alte Bücher stehen in der Bibliothek im Gleimhaus in einem Regal (Symbolbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Halberstadt Die Auswahl dürfte recht groß sein: Das Literaturmuseum Gleimhaus in Halberstadt sucht die „Dummheit des Jahres 2021“. Dazu werden Einsendungen mit Vorschlägen und einer knappen Erläuterung erbeten.

Das teilte das Museum am Montag mit. Der Namensgeber des Hauses, der Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803), gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung in Deutschland.

In gewissem Sinn sei die Aufklärung im 18. Jahrhundert nichts anderes als ein Kampf gegen die Dummheit gewesen - und so auch ein zentrales Thema des Gleimhauses, erklärte Reimar Lacher, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums in Sachsen-Anhalt. Gleim habe sich zu seiner Zeit mit Wunderheilern, Sterndeutern, Sektengründer und Weltuntergangspropheten beschäftigen müssen.

Ob die Vernunft seither entscheidende Fortschritte gemacht hat, stehe noch in Frage, sagte Lacher. Die Dummheit scheine zu immer neuen Höchstformen aufzulaufen. Das Gleimhaus wolle ihr „fest ins Auge blicken“ und deshalb die „Dummheit des Jahres 2021“ küren: „Möglich, dass dabei Verhaltensweisen in der Pandemie eine besondere Rolle spielen, doch soll den Beobachtungen des Publikums nicht vorgegriffen werden.“ Die Aufgabe des Jurors übernimmt der Schriftsteller, Filmmacher und 1932 in Halberstadt geborene Ehrenbürger der Kommune Alexander Kluge.

Gleim wirkte an verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt, darunter in Halle und Halberstadt. Das nach ihm benannte Museum beherbergt seinen Nachlass, insbesondere Bilder, Bücher und Briefe. Eingerichtet im Jahr 1862 im ehemaligen Wohnhaus Gleims zählt es zu den ältesten deutschen Literaturmuseen.

(felt/epd)