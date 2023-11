Duisburger Filmwoche Das Festival für Geschichten über die Wirklichkeit

Am Schluss hatten die verschiedenen Jurys die Aufgabe, die Preise unter Filmen zu verteilen, die zwar alle dokumentarisch, aber in ihrer Machart grundverschieden und kaum vergleichbar sind. Neben eher klassischen Formen, wie beispielsweise das vorzügliche Künstlerporträt von Corinna Belz über Thomas Schütte, gefielen in Duisburg auch Filme mit experimentellen Formensprachen wie der Filmessay „Patterns Against Workers“ von Olena Newkryta, die das industriell geprägte Textilhandwerk mit der Software von Programmiersprachen in Verbindung setzt. Der Film wurde mit dem Preis der Stadt Duisburg ausgezeichnet, einschließlich 5000 Euro.