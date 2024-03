Eröffnung der Duisburger Akzente Zu viele Zutaten verdampfen im Nichts

Wenn Regisseur Leander Haußmann, Autor und Musiker Sven Regener und Schauspieler Jens Harzer zusammenarbeiten, kann doch eigentlich nichts schief gehen. So werden viele Menschen gedacht haben und sind in Scharen zur Eröffnung des Theatertreffens der Duisburger Akzente gepilgert. Im Theater Duisburg wurde mit „Intervention!“ ein Gastspiel des Hamburger Thalia Theaters mit hauptsächlicher Beteiligung eben dieses Trios gezeigt. Dass dabei doch etwas schief gehen kann, zeigte sich allerdings schnell: Das Publikum wurde darüber informiert, dass eine Darstellerin erkrankt sei und eilig ersetzt werden musste, und die Drehbühne nicht richtig funktioniere. In der Folge funktionierte leider noch mehr nicht.