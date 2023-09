Konzertlesung im Palais Wittgenstein Geschichten aus Fukushima

Düsseldorf · Der Autor Sokyu Gen‘yu hat die Nuklearkatastrophe in seiner Heimat literarisch verarbeitet. Am 20. September wird das Buch in Düsseldorf vorgestellt.

18.09.2023, 00:00 Uhr

„Der strahlende Berg“ von Sokyu Gen‘yu erzählt sieben Kurzgeschichten aus Fukushima. Foto: dpa/-