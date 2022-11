Theater of Hopes and Expectations Volksgarten-Theater wird in der Ukraine zum Wohnhaus

Das Projekt „Theater of Hopes and Expectations“ entstand auf Initiative der Kunstkommission Düsseldorf und wurde in Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv Prykarpattian Theater realisiert. „Livyj Bereh“ ist eine Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in Kiew, die sich nach dem 24. Februar dieses Jahres gründete. Als die ukrainische Armee die besetzten Gebiete zurückeroberte, begannen die Mitglieder des Kollektivs Dörfer zu bereisen. Ziel war es, Menschen in entlegenen, vom Krieg stark betroffenen Regionen direkte Hilfe zu leisten. Seitdem beliefern sie diese mit Medikamenten, Lebensmitteln und Zelten. Der Wiederaufbau wurde zu einer ihrer zentralen Aufgaben.