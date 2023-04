Sternzeichen-Konzert Schlachtgetümmel und Krabbelkäfer

Schostakowitschs Großwerk ist ein packendes Zeugnis von Weltkriegsmusik, dämonisch und erschreckend auch in seinen Leerstellen. Aber eben wahrlich fantastisch instrumentiertes, grandios gestaltetes Orchesterfutter, ein riesiger Schlachtenentwurf, den zu kneten, bis auf den feinsten Klang hin auszupressen sich Alpesh Chauhan am Pult der um ein Dutzend Aushilfen vergrößerten Düsseldorfer Symphoniker nicht lange bitte lässt. Am Höhepunkt der berühmten „Bolero“-Passage federt er sogar locker einen halben Meter in die Höhe. Eine Meisterleistung.