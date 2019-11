Musical : Die Bremer Stadtmusikanten jetzt als Musical

Dass der Hahn der „Bremer Stadtmusikanten“ in Wirklichkeit ein blindes Huhn ist, war den allermeisten der kleinen und großen Besucher in der vollbesetzten Aula des Theodor-Fliedner-Gymnasiums neu.

Vom Grimm‘schen Märchen bleibt bei der Musical-Version, die Christoph Verhoeven für den Kinder- und Jugendchor St. Remigius auf den Text von Gina Mayer komponiert hat, sowieso nicht allzuviel übrig. Denn die fünf- bis 18-jährigen Eleven, die in drei Chören vor, neben und auf der Bühne ihr Können beweisen, wollen bei aller Spannung ja vor allem das Lied der Freundschaft singen. Und tun es herzallerliebst. So werden statt durch schreckliches Gezeter die fürchterlich rauchenden und Karten spielenden Räuber durch wunderbarste Dur-Dreiklänge von Esel, Hund, Katze – und eben Huhn in die Flucht geschlagen. Soviel Harmonie ist selbst für gewiefteste Unholde unerträglich.

Dem inzwischen sechsten Musical des Autoren-Teams nebst Regisseurin Friederike Betz gelingt der Spagat zwischen Anspruch auf musikalische Vielfalt und Machbarkeit famos. Da müssen die Solisten und die Chor-Oberstufe auch schon mal ganz schön krumme Melodiesprünge vollführen, um zu verdeutlichen, dass Singen selbst für einen von sich eingenommenen Esel (Liesbeth Toscano) nicht so einfach ist. Dem Angsthasen-Hund (Ella Wolters) und der Angeber-Katze (Lina Faust) geht es kaum anders. Erst als Caroline Herp als Huhn die hübsch in alle möglichen Stimmungen illuminierte Bühne betritt und auch noch einen Stall Küken mitbringt, nimmt die Geschichte Fahrt auf. Klavier, Flöte, Geige und Schlagwerk übernehmen die Begleitung der von Spielszenen verbundenen Nummern. Alle Chorkinder sind konzentriert bei der Sache, haben Text, an Taktwechseln reiche Melodien und selbst die kleinen Choreografien perfekt drauf. Bis zum finalen Lied von der Freundschaft, das das Zeug zum Ohrwurm hat, läuft alles wie am Schnürchen. Wieviel Arbeit, wieviel Herzblut in diesem Projekt stecken, kann man nur erahnen. Riesiger Beifall und viele Zugaben. Armin Kaumanns