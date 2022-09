Uraufführung am Jungen Schauspiel : Wolken-Theater für die Allerkleinsten

Uraufführung am Jungen Schauspiel

Düsseldorf Das hat es am Düsseldorfer Schauspiel noch nicht gegeben: Theater für Kinder „ab 2“. Die so jungen Zuschauer feierten dann auch kräftig die Premiere von „Wenn Wolken wachsen“.

Das Junge Schauspiel feierte jetzt mit einem einzigen Stück gleich zwei Premieren. „Wenn Wolken wachsen“, frisch geschrieben und auf die Studiobühne gebracht von Emel Aydoğdu, wendet sich zum ersten Mal an die Allerkleinsten. Auf dem schmalen Programmheft mit eingeklebtem Apfelsamen-Tütchen steht lakonisch „ab 2“. Ein locker zu stemmendes Kleinkinderprogramm also, mit Liedchenträllern und Schweigefuchs, mit dem dominierenden Sound aus den Reihen des Publikums?

Von wegen. Die Vorbereitungen beschäftigten alle Beteiligten seit Wochen. Stefan Fischer-Fels, der künstlerische Leiter des Hauses, musste sich mit einer aufwändigen Kleinkind-Logistik herumschlagen. Bis hin zu dem eigentlich theaterfeindlichen Aufruf an Erwachsene und Kleine, den Raum während der Vorstellung nach Belieben zu verlassen und wieder zu kommen.

Die Spieldauer beträgt 45 Minuten. Am heutigen Dienstag (Weltkindertag) gibt es eine Vorstellung um 17 Uhr.

Die Dramaturgin Kirstin Hess rüstete sich und das Ensemble mit dem nötigen intellektuellen Ästhetik-Sprech. Vor allem aber übten die beiden Darstellerinnen Felicia Chin-Malenski und Yulia Yañez Schmidt, sich bei jeder Bühnenaktion auf Überraschungen gefasst zu machen. Ungestörten Spaß an der Sache hatte vermutlich nur die Ausstatterin Eva Lochner. Deren schöne Einfälle führten dann auch zu den meisten „Oh’s“ und „Ah’s“. Tatsächlich gab es für die Kleinen viel zu staunen, zu betasten, zu kommentieren.

Zwei Wolken kommen auf die Erde und lassen sich in einem Garten nieder. Im Garten steht ein hohes Zelt, mit Volants nach allen Richtungen, herrlich zum Anfassen. Noch schöner waren die Kostüme der beiden Wolkenfrauen, mit viel weißem Tüll und üppigsten Rüschen, aber hier stoppte die Scheu die kleinen Kinderhände.

In der kurzen, sehr leicht verständlichen Handlung geht es um das Wachstum der Pflanzen, den Farbenreichtum der Natur und Ähnliches mehr. Auch Wolken fangen klein an, dann aber: „Wolken wollen wohltuend wachsen“. Ein Satz zum Nachsprechen wie auf der Schauspielschule das Lehrbuch „Der Kleine Hey“ die Übungen vorgibt. Fast jeder kennt „Barbara saß nah am Abhang“ oder „Unter dunklen Uferulmen“. Renner im Jungen Schauspiel waren indes die vier Zutaten des Pflanzenwachstums: „Sonne, Luft, Regen, Erde“.