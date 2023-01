Spektakuläre Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus Wenn das ganze Leben eine Sehnsucht ist

Zu Irmgard Keun geht‘s durch den Nebeneingang. Vorbei an der geschlossenen Flügeltür zum großen Saal und hinein in den Maschinenraum des Düsseldorfer Schauspielhauses. Also dorthin, wo manche Illusionen ihren Anfang nehmen und wo es nicht mehr schnieke ist, die Wände schwarz gestrichen sind und Kabelgedöns hier und da. Und eh man sich`s versieht, steht man auf der Bühne, aber hinterm verschlossenem Vorhang, und kapiert erst jetzt, wie riesig diese Spielfläche eigentlich ist. Meterhohe Vorhänge haben sie zu einem runden Raum geformt mit 205 weißen Plastikstühlen. Allesamt auf dem Bühnenboden festgeschraubt. Aber prima drehen kann man sich auf ihnen, so den Rundumblick wahren. Und mittendrin – für viele Eintreffende und Platzsuchende anfangs noch unbemerkt – sitzt schon Irmgard Keun. In diesem stillen Moment kurz vor Beginn des Stücks ist Keun eine von uns.