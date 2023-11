Spontane Lesung im Düsseldorfer Schauspielhaus „Die Angst jüdischer Menschen in Deutschland darf nicht Normalität unseres Alltags werden“

Mit spontanem Applaus reagierten die Zuhörer auf den Text „Sehr verehrte Antisemiten. Eine Klarstellung für dunkle Tage in Deutschland“, als aktueller Zeitkommentar erschienen in der „Süddeutschen Zeitung“. Autor ist der 1986 in einer jüdischen Künstlerfamilie geborene, jetzt in Hamburg lebende Alexander Estis. Er fordert darin, die Geschichte Israels und des Nahostkonflikts weit mehr als bisher in deutschen Schulen zu behandeln. Sein Friedensmotto lautet: „Mehr vordenken als nachdenken“. Und er findet deutliche Worte für die Diaspora jüdischer Menschen in einer islamistischen Umgebung: „Die Befreiung Neuköllns von Juden klappt vorzüglich“.