Symposium im Schauspielhaus : „Irritation hat einen hohen Wert“

Politik und Theater - wie passt das zusammen? Beim Symposium im Schauspielhaus diskutierten Vertreter beider Bereiche über Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Chancen.

Das Symposium „Politische Bildung und Theater gemeinsam!“ im Schauspielhaus spürte der Frage nach, wie sich in fruchtbarer Zusammenarbeit innovative Ansätze zur Stärkung der Demokratie entwickeln lassen. Eröffnet wurde die ganztägige Veranstaltung mit zahlreichen Vorträgen, Präsentationen, Workshops und Gesprächen von Klaus Kaiser, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Beide Bereiche seien eng mit Demokratie verknüpft, sagte er, naheliegende verbindende Punkte ermöglichten Synergien und Perspektiven: „Theater muss provozieren, Diskurse anregen, den Finger in Wunden legen. Politische Bildung hat den Auftrag, die Menschen zu informieren. Gerade in einer Zeit, in der Kultur und Demokratie angegriffen werden.“ Um Verschwörungstheorien Einhalt zu gebieten, müsse die Komplexität verschiedener Sachverhalte in den Diskurs genommen werden, mahnte Klaus Kaiser. „Sie finden Rückhalt in den sozialen Netzwerken, das führt zu Feindbildern, Rassismus und Antisemitismus.“