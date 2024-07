Theater präsentiert erfolgreiche Bilanz Düsseldorfer Theater mit Zuschauerrekord

Das Düsseldorfer Schauspielhaus ist in der Bürgergesellschaft angekommen. Theater, so Schulz, habe immer nur dann einen Wert, wenn es die Menschen auch erreicht. Das wiederum ist leichter gesagt als getan. So werde es künftig auch darum gehen, Menschen für die Angebote des Hauses zu begeistern, die selten bis gar nicht im Theater zu finden sind. Und dazu können etwa Stücke über den Fußball einen wichtigen Beitrag leisten. Ein paar Aufführungen wird es in Düsseldorf in den kommenden Tagen noch zu sehen geben. Dann ist lange, theatrale Sommerpause. Und aus der soll das Schauspielhaus mit der Robert-Wilson-Premiere von „Moby Dick“ am 7. September geweckt werden. Im erwartungsfrohem Sinne: Schaun mer mal.