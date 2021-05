Düsseldorfer Schauspielhaus : Freiluftpremiere auf dem Gründgens-Platz

Düsseldorfs neuester Theaterplatz: Das Schauspielhaus feierte Premiere unter freiem Himmel. Den Sommer über soll die Freilichtbühne in der Innenstadt bleiben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Düsseldorf Das Schauspielhaus hat seine Freiluftbühne in Betrieb genommen – und darf wegen der Lockerungen im Coronaschutz nun auch mehr Karten verkaufen.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Es wird wieder Theater in Düsseldorf gespielt – und das Schauspielhaus ließ sich auch nicht von erschwerten Bedingungen zur Premiere am Donnerstag abbringen. Zu denen zählten nicht nur die Vorschriften zum Coronaschutz, unter denen die Open-Air-Bühne auf dem Gustaf-Gründgens-Platz erlaubt worden ist. Die Blicke der Verantwortlichen richteten sich angesichts des Dauerregens der letzten Tage und noch des Vormittags sorgenvoll auf den Himmel – und ihre Wetter-Apps.

Dass man sich in diesem kalten Mai bei einer fast dreistündigen Freiluftaufführung (inklusive Pause) etwas dicker anziehen muss, wussten die 200 Besucher – schließlich hatte das Schauspielhaus zur „wetterfesten Kleidung“ geraten und zudem Regen-Ponchos bereitgelegt. Die Vorfreude nach so langer Theaterpause war spürbar – und neben dem Wetter das beliebteste Gesprächsthema.

Nach mehr als einem halben Jahr Zwangspause wegen der Pandemie startet das Schauspielhaus gleich mit einer Besonderheit. Auf dem Gustaf-Gründgens-Platz, dessen Neugestaltung in diesen Tagen fertiggestellt wird, steht den Sommer über eine Zuschauertribüne. Eine Künstlergruppe hat den Theatervorplatz, den sich das Schauspielhaus nun unter anderem mit dem Lieferanteneingang des neuen Kö-Bogen-Geschäftshauses und einem gläsernen Pavillon mit einer Eisdiele teilt, mit Flugzeugteilen versehen. Die bewegliche Installation samt Tribüne dient verschiedenen Inszenierungen als Bühnenbild, unter anderem dem im Juni startenden Festival „Theater der Welt“.

Zum Auftakt gab es eine Uraufführung: Die Autoren Feridun Zaimoglu und Günter Senkel haben sich an eine Neuerzählung des „Rheingold“-Stoffes gewagt, der vor allem durch Richard Wagner bekannt ist. Regisseur Roger Vontobel setzte das Stück gemeinsam mit einem 14-köpfigen Ensemble, jungen Skatern und einer Band in Szene.

Das Theater sieht sich schon jetzt im Einklang mit der Natur. Bei einer Voraufführung war über der Bühne ein Regenbogen zu sehen, ein anderes Mal kam genau in einem dramaturgisch passenden Moment Wind auf. Und jetzt stimmen die Zeichen ohnehin freudig: Das Wetter soll deutlich besser werden – und der Coronaschutz wird dank der deutlich gesungenen Zahl der Neuinfektionen gelockert. Nun treibt es auch das Junge Schauspielhaus vor die Tür. Wie am Donnerstag bekannt wurde, feiert in einer Woche „Fleders fantastische Reise“ für Kinder ab 5 Jahren seine Premiere, ebenfalls im Freien.