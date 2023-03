Düsseldorfer Schauspielerin in ZDF-Serie erfolgreich Judith Bohle als TV-Therapeutin

Mit dem Grimme-Preis Spezial wird am 21. April die herausragende Serie „Safe“ der Regisseurin Caroline Link gewürdigt. Über acht Folgen begleitet sie vier Kinder und Heranwachsende, die therapeutische Hilfe benötigen. Als Protagonistin ist Judith Bohle aus dem Ensemble des Düsseldorfer Theaters dabei. Sie spielt die Psychotherapeutin Katinka Engels. Wie kam sie zu dieser Rolle? „Die Casterin kannte mich von zwei Projekten mit Dominik Graf“, erzählt sie. „In München lernte ich Caroline Link kennen. Wir mochten uns sehr, so dass die Besetzung schnell zustande kam. Die Dreharbeiten in Berlin waren dann im Herbst 2021.“