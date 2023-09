Umjubelter Spielzeit-Auftakt am Düsseldorfer Schauspielhaus Im Blutrausch

Das Stück über einen Tyrannen und gierigen Kriegsherrn, der sich durch Verrat und Intrige, durch Mord und entgrenzter Skrupellosigkeit an die Macht bringt? Keine Frage, man könnte es sich dieser Tage ziemlich leicht machen mit diesem Richard III., der Mitte des 15. Jahrhunderts sein Wesen trieb und Ende des 16. Jahrhundert durch William Shakespeare ins Theaterfach wechselte. Die Versuchung ist also groß, in Richard Russlands Machthaber Wladimir Putin zu spiegeln, was am Kölner Schauspiel schon vor gut einem Jahr geschah.