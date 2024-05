Oskar Gottlieb Blarr wird 90 Glücksfall für Düsseldorf

1961 trat der junge Kirchenmusiker seine Stelle an der evangelischen Neanderkirche in Düsseldorf an. Hierhin war er nun gekommen, um zu bleiben. Er wurde zum Glücksfall für das Düsseldorfer Musikleben. In seiner nahezu vier Jahrzehnte umfassenden Kantorentätigkeit baute er diese Hinterhofkirche an der Bolker Straße in der Altstadt aus dem Nichts zu einem wahren Zentrum der evangelischen Kirchenmusik aus. Blarr holte die Konzertreihe der „Sommerlichen Orgelkonzerte“ von der Johanneskirche in die Neanderkirche. Fortan füllte sie sich jeden Mittwoch im Sommer mit Orgelfreunden.