Deutsche Oper am Rhein : Opernpause noch bis zum 31. Mai

Düsseldorf (kus) Die Deutsche Oper am Rhein sagt alle Aufführungen bis zum 31. Mai ab. Dies wurde am Freitag entschieden, auch das Theater Bonn und die Oper Dortmund schließen sich an. Gegebenenfalls werde man Anfang Mai wieder mit den Proben beginnen, je nachdem, welche behördlichen Vorgaben es dann gebe, sagte Alexandra Stampler-Brown, Geschäftsführende Direktorin der Rheinoper.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken