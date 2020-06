Filmkunstkinos : Nachbarschaftshilfe fürs Kino mit der Premiere von „Brot“

Bäckermeister Johannes Dackweiler (links) und Bambi-Kinochef Stephan Machac. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Den Auftakt machen am Donnerstag, 25. Juni, das Bambi-Kino und die Hercules-Bäckerei mit der Dokumentation „Brot“. Auch andere Lichtspielhäuser in Düsseldorf sind bereits mit verschiedenen Kooperationspartnern im Gespräch.

Wie gut eine Nachbarschaft funktioniert, zeigt sich in Zeiten wie diesen. Kaum ein Unternehmen, das nicht von den Corona-Auswirkungen betroffen wäre. Die Filmkunstkinos, seit je her bestens im jeweiligen Quartier vernetzt, bringen nun in Kooperation mit verschiedenen Gewerbetreibenden die Reihe „Nachbarschaftskino“ an den Start. Den Auftakt machen am Donnerstag, 25. Juni, das Bambi-Kino und die Hercules-Bäckerei mit der Dokumentation „Brot“.

Bäckermeister Johannes Dackweiler hat sich den Film ausgesucht, der einen Einblick in das Traditionshandwerk gibt. „Mir gefällt er, weil zu sehen ist, wie es heute in der Welt der Brotbäcker aussieht und wie wichtig es ist, auf gesunde Zutaten zu achten“, erklärt Dackweiler. „Ich finde die Initiative der Kinobetreiber super. So können wir uns gegenseitig unterstützen“, freut sich der Bäckermeister.

„Brot“ feiert im Bambi am Donnerstag Kino-Premiere – Beginn ist um 18 Uhr – und wird im Anschluss dort täglich um 16.30 Uhr gezeigt. Eine Vorführung hat Johannes Dackweiler für seine Mitarbeiter, deren Familien und gute Kunden reserviert. „Als kleines Dankeschön an das Team“, wie er betont. Und er denkt dabei noch an andere: „Mit dieser Reihe unterstützen wir übrigens ebenso die Filmemacher. Die darüber ein größeres Publikum erreichen können.“

Die Idee kommt an. Auch die anderen Lichtspielhäuser sind bereits mit verschiedenen Kooperationspartnern im Gespräch.

„Wir haben uns gedacht, dass alle Nachbarn, die bei der Reihe mitmachen möchten, einen Film vorschlagen, der thematisch zu ihnen passt“, erklärt Kalle Somnitz, Geschäftsführer der Filmkunstkinos, die Idee dahinter. Bei einer Bäckerei lag die Dokumentation „Brot“ natürlich nahe. „Wir freuen uns, dass Johannes Dackweiler am Donnerstag zur Premiere persönlich vorbeischaut und dem Publikum etwas aus der Praxis seines Handwerks erzählt. Ein paar Kostproben bringt er auch mit“, verrät Stephan Machac, Theaterleiter des Bambi-Kinos.

Als ein weiterer Kooperationspartner sind die Spezialisten für unverpacktes Einkaufen von „Pure Note“ an der Brunnenstraße mit im Boot. Die Nachbarn des Metropol-Kinos haben sich den Film „Tomorrow“ gewünscht, der ab dem 5. Juli dort gezeigt wird. Passend zu ihrer Geschäftsphilosophie der Nachhaltigkeit beim Einkauf von Nahrungsmitteln, dreht sich die Dokumentation um alternative Lebens- und Geschäftsmodelle.