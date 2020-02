Literatur : Düsseldorfer Literaturpreis an Jackie Thomae

(RP) Die Berliner Schriftstellerin Jackie Thomae wird mit dem Düsseldorfer Literaturpeis – vergeben durch die Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf – geehrt. Die 48-Jährige ist mit ihren Roman „Brüder“ auch für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen.

Es geht darin um Ost und West, aber nicht im Entferntesten so staatstragend wie in Tellkamps „Turm“. Jackie Thomae erzählt zunächst von Mick, der in Ost-Berlin aufwächst und das Kind eines afrikanischen Vaters ist. Seine Mutter stellt einen Ausreiseantrag, deshalb findet er sich 15-jährig im Berlin der 80er Jahre wieder. Natürlich nutzt er die Stadt als Spielplatz. Thomae hat einen tollen Sound; es ist, als höre man einer Freundin beim Sprechen zu. Nebenbei entwirft sie das Stadtpanorama und erzählt von den Versuchen eines Mannes mit dunkler Hautfarbe, seine Identität zu finden. In der Mitte des Buchs bricht die Erzählung ab, nun geht es um Micks Halbbruder Gabriel. Es sind die Zehnerjahre. Gabriel ist Professor in London, er beschimpfte eine schwarze Studentin und erntet einen Shitstorm; dass er selbst eine dunkle Haut hat, ist egal. Zwei Biografien, 40 Jahre Deutschsein. Düsseldorf ehrt eine lässig, coole, relevante Schriftstellerin. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.