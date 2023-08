Spektakuläre Schau im Düsseldorfer Kunstpalast Von Menschen und Meerschweinchen

Es sind die banalen Dinge des Alltags, die Cornelius Völker ins Licht rückt. Er verleiht ihnen eine Aura, verzaubert sie. Das Hässliche kann schön erscheinen, das Abseitige vertraut, das Vertraute abseitig. Dank ungewöhnlich farbleuchtender Inszenierung und großer Virtuosität im Pinselstrich. Letztlich mit eigenwilliger Überhöhung und Temperament. „Things you shouldn‘t paint“ haben es ihm angetan, Dinge, die man nicht malen sollte. „Meine Gemälde“, das sagt der gebürtige Mindener, der in Münster als Professor an der Akademie lehrt, „werfen ein Licht auf diese unbeachteten Phänomene.“