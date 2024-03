Biennale „düsseldorf photo +“ Bekannte Namen unter einem Offenen Brief

Kulturelle Veranstaltungen können noch so sehr durch Qualität überzeugen – wenn sie nicht schon vorab effektvoll beworben werden, gehen sie im riesigen Angebot unter. Da wundert es, dass die Biennale „düsseldorf photo +", die in diesem Jahr vom 16. Mai bis zum 14. Juli immerhin schon zum dritten Mal stattfinden soll, bislang Geheimniskrämerei betreibt. Die Homepage bezeichnet im Wesentlichen nur das Thema, „On Reality", nennt die „Verzahnung fotografischer Bilder und bildender Kunst, von Performance und ihrer Manifestation in der Dokumentation technischer Entwicklungen und sie analysierender Diskurse" als Programm und verspricht, „einen Bogen bis hin zu den computergenerierten Bild- und Klangwelten der Gegenwart zu schlagen".