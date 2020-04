Unterstützung : Künstler kritisieren Soforthilfe

Die Zahlungen decken zwar die Betriebskosten, nicht aber den Lebensunterhalt.

Die ursprüngliche NRW Soforthilfe bot an, sich aus dem Erwirtschafteten selbst ein Gehalt zu zahlen, denn es zählt als betriebliche Ausgabe. Das ist nun aber nicht mehr möglich:. Am 1. April wurde die Soforthilfe des Wirtschaftsministeriums des Landes NRW auf Bundesmittel umgestellt. Und die Bundesauflagen erkennen die von Soloselbständigen an sich selbst gezahlten Gehälter nicht an. „Nun sind die Künstler auf die Jobcenter und die Grundsicherung angewiesen“, sagt Gertz.