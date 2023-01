Premiere in der Düsseldorfer Komödie am 6. Januar Gleich drei neue Tatorte

An seiner Seite übernehmen Jens Hajek, Slim Weidenfeld und Laura Vorgang jeweils mehrere Rollen. In „Fleischfresser“ geht Schotty, der am liebsten zwei Mal am Tag in ein Wurstbrot beißt, auf Konfrontationskurs mit einer Veganerin. In „Sind Sie sicher?“ drangsaliert Jens Hajek als tyrannischer Chef einer Consulting-Firma seine Mitarbeiter. „Ich bin der absolute Sympathieträger des Abends“, merkt er ironisch an. Das wird in „Schottys Kampf“ auf die Spitze getrieben, wo er mit eiskalt kalkulierenden Argumenten absurde Nazi-Ideologien verteidigt. Da stockt einem beim Probenbesuch kurz der Atem. Auch Schotty reagiert erst fassungslos, fängt sich aber schnell und legt die verblendeten Rechten genial aufs Kreuz.