Düsseldorfer Heine-Institut gedenkt Dževad Karahasan Der unermüdliche Völkerverständiger

Für das Heinrich-Heine-Institut war das kein Grund, die Autorenlesung am kommenden Sonntag einfach sang- und klanglos ausfallen zu lassen. Zumindest eine Begegnung mit seinem großen Werk soll es geben. Und so wird nun eine Gedenkveranstaltung für Dževad Karahasan veranstaltet, für einen der bedeutendsten europäischen Autoren unserer Zeit – der überdies auch in Deutschland vielfach geehrt wurde. Zuletzt mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. So werden die Schauspielerinnen Paula Luy aus Köln und die Düsseldorferin Claudia Hübbecker aus dem Roman „Einübung ins Schweben“ sowie aus der Dankesrede für die Heine-Ehrengabe im Jahr 2012 lesen. Sabine Brenner-Wilczek, Direktorin des Heinrich-Heine-Instituts, stellt in einem Vortrag zudem Verbindungslinien zwischen Heinrich Heine und Dževad Karahasan her.