Aktuelle Ausstellung in der Galerie Sies und Höke Die neue KI-Droge

Hedda Schattanik (geboren 1992 in Westerstede) und Roman Szczesny (geboren 1987 in Bensberg) sind keine Informanten und keine Werber, sondern Künstler. Sie ist Meisterschülerin von Andreas Gursky, er von Marcel Odenbach. Beide machen keinen Hehl aus ihrem Tun und ihrem Können. Sie arbeiten mit eigenen Zeichnungen und Fotos, mit denen sie die KI füttern, die automatisch aus Daten lernt und unzählige Varianten der Vorlagen liefert. Was die Künstler schließlich wie im Photoshop zum Bild collagieren, enthält Millionen und Milliarden von Bestandteilen und wird auf ihren Wunsch hin „nachtrainiert“.