Neues vom Kunstmarkt : Fotos von Sigmar Polke für eine Million Euro

Ein Foto von Sigmar Polke aus der Reise in den Orient, 1974, aus der Ausstellung bei Sies + Höke in Düsseldorf. Foto: Sies und Höke/Galerie Sies und Höke

Düsseldorf Der Kunstmarkt stürzt sich auf die Fotokunst. Die Düsseldorfer Galerie Sies + Höke zeigt 18 hochpreisige Werke des Künstlers, einige stammen aus dem Besitz der Berliner Galeristin Annette Kicken.

Der Einfluss von Sigmar Polke (1941-2010) auf spätere Generationen ist immens. Kippenberger, Oehlen und die wilden Maler der Achtziger sind ohne ihn nicht denkbar. Seine ironischen Bildinhalte und seine alchemistische Herangehensweise an die Kunst überdauern die Zeiten. Nun, da der Markt der Gemälde leergefegt ist, stürzt sich der Handel auf seine Fotos. Die Düsseldorfer Galerie Sies + Höke bietet jetzt Unikate zu Preisen zwischen 550.000 und einer knappen Million Euro an. Diese Preise sind neu.

Polke war ohne Kamera nicht denkbar. Dass sein Sohn Georg beim Aufräumen zufällig in einer Kiste tausend Abzüge im Keller fand, ist ein Indiz, dass hier noch viel zu holen ist. Der Künstler ging rücksichtslos und sadistisch, neugierig und experimentierfreudig damit um. Die Dunkelkammer war sein Spielfeld, das chemische Bad sein Elixier. Das objektive Dokument interessierte ihn nicht.

1974 setzte er sich mit Freunden in einen Buick Cabriolet und ging auf Hippie-Tour nach Afghanistan und Pakistan. Vergessen waren Ehefrau, Kinder und Lebenspartnerin. Er tauchte in Opiumhöhlen ein, wo die Männer an ihren Pfeifen nuckelten oder schon im Delirium die Augen schlossen.