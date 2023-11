Fluchtdrama nach einem Roman von Irmgard Keun FFT zeigt Land aller Kinder

Die Zeit drängt, das wird auch den Performenden bewusst. Ihr Visum läuft bald ab. Was kommt danach? Was wird mit ihnen passieren? Werden sie das „Land aller Kinder“ noch erreichen oder bleibt es ein unerfüllbarer Traum? Das Theater- und Performancekollektiv, andcompany&Co hat sich 2003 in Frankfurt am Main zusammengefunden und versteht sich als offenes und trotzdem verbindliches Netzwerk. Den Kern bilden Alexander Karschnia, Autor und Theaterwissenschaftler, Nicola Nord, Sängerin und Performerin, sowie Sascha Sulimma, Musiker und DJ.

In ihren Stücken greift das Künstlerkollektiv häufig historisch-politische Themen auf und präsentiert sie in einer zeitgenössischen populären Form.