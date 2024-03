Die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts wäre ohne ihn nicht so politisch verlaufen, und sie wäre um einige sensible Sensationen des Klangs ärmer. Luigi Nono, der große Visionär aus Venedig, wurde vor 100 Jahren geboren. Das Festival „Schönes Wochenende“ widmet sich vom 15. bis 17. März dem Zauber der Lagunenstadt mit dem Komponisten Luigi Nono als Anker: In der Tonhalle und im NRW-Forum sind vier Konzerte mit Musik aus den verschiedenen Schaffensphasen Nonos zu erleben, flankiert von Werken, die Weggefährten, Geistesverwandte und italienische Komponisten aus alten und neuen Zeiten komponierten.